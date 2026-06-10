Юрист рассказала, можно ли выпускникам гулять до утра

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускные в российских школах пройдут 27 июня.

Несовершеннолетние выпускники должны находиться в общественных местах в ночное время в сопровождении родителей или взрослого с доверенностью.

Распитие алкогольных напитков несовершеннолетними на выпускном может привести к правовым последствиям.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет в сопровождении родителей, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.

Выпускные в российских школах пройдут 27 июня.

"Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей", - рассказала Василенко.

По ее словам, если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа.​ Также, чтобы несовершеннолетние выпускники смогли без проблем находиться в ресторане на неофициальной части после 22.00-23.00 с ними также должны находиться родители или взрослый с доверенностью.