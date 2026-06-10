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Юрист рассказала, можно ли выпускникам гулять до утра - РИА Новости, 10.06.2026
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08:00 10.06.2026 (обновлено: 10:05 10.06.2026)
Юрист рассказала, можно ли выпускникам гулять до утра

Юрист Василенко: выпускники смогут встретить рассвет в сопровождении родителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыпускники московских школ на Красной площади в Москве
Выпускники московских школ на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выпускники московских школ на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускные в российских школах пройдут 27 июня.
  • Несовершеннолетние выпускники должны находиться в общественных местах в ночное время в сопровождении родителей или взрослого с доверенностью.
  • Распитие алкогольных напитков несовершеннолетними на выпускном может привести к правовым последствиям.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет в сопровождении родителей, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.
Выпускные в российских школах пройдут 27 июня.
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"Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей", - рассказала Василенко.
По ее словам, если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа.​ Также, чтобы несовершеннолетние выпускники смогли без проблем находиться в ресторане на неофициальной части после 22.00-23.00 с ними также должны находиться родители или взрослый с доверенностью.
"Кроме того, важно обратить внимание на тему распития алкогольных напитков. На этом празднике зачастую молодые люди могут столкнуться с соблазном, который согласно законодательству запрещен для несовершеннолетних, что может привести к правовым последствиям", - заключила Василенко.
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