Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Сербии Александр Вучич заявил, что европейские лидеры все больше соглашаются с позицией Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта.
- Александр Вучич считает, что переговоры предпочтительнее боевых действий.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Все больше европейских лидеров соглашаются с позицией главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта, заявил глава Сербии Александр Вучич.
«
"Когда президент Трамп предлагал переговоры, то все в Европе, да и не только в ней, говорили нет переговорному процессу. <…> А сейчас вы видите, что все подходят все ближе к той позиции Трампа по переговорам", — сказал он в интервью Fox News.
Сербский политик также выразил мнение, что лучше тысячи дней переговоров, чем один день боевых действий.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.