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"Подходят ближе". Вучич сделал громкое заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.06.2026
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16:54 10.06.2026
"Подходят ближе". Вучич сделал громкое заявление о переговорах по Украине

Вучич: Европа все больше склоняется к позиции Трампа по переговорам по Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сербии Александр Вучич заявил, что европейские лидеры все больше соглашаются с позицией Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта.
  • Александр Вучич считает, что переговоры предпочтительнее боевых действий.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Все больше европейских лидеров соглашаются с позицией главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта, заявил глава Сербии Александр Вучич.
«

"Когда президент Трамп предлагал переговоры, то все в Европе, да и не только в ней, говорили нет переговорному процессу. <…> А сейчас вы видите, что все подходят все ближе к той позиции Трампа по переговорам", — сказал он в интервью Fox News.

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Сербский политик также выразил мнение, что лучше тысячи дней переговоров, чем один день боевых действий.
Президент Финляндии Александр Стубб в среду заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать свои усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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