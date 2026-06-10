Два дрона ВСУ атаковали тепловодоканал в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по тепловодоканалу в Энергодаре с применением двух дронов.
- Повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом с тепловодоканалом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ двумя дронами нанесли удар по тепловодоканалу в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.
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"Продолжаются вражеские удары по критической инфраструктуре города. Сегодня в 13.20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по тепловодоканалу", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, киевский режим целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.
"В результате повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом. Террор мирного населения продолжается и оправданий подобным ударам нет", - подчеркнул Пухов.
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