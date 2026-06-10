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Два дрона ВСУ атаковали тепловодоканал в Энергодаре - РИА Новости, 10.06.2026
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19:20 10.06.2026
Два дрона ВСУ атаковали тепловодоканал в Энергодаре

ВСУ двумя дронами нанесли удар по тепловодоканалу в Энергодаре

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по тепловодоканалу в Энергодаре с применением двух дронов.
  • Повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом с тепловодоканалом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ двумя дронами нанесли удар по тепловодоканалу в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Продолжаются вражеские удары по критической инфраструктуре города. Сегодня в 13.20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по тепловодоканалу", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, киевский режим целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.
"В результате повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом. Террор мирного населения продолжается и оправданий подобным ударам нет", - подчеркнул Пухов.
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