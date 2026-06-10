Два дрона ВСУ атаковали тепловодоканал в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. ВСУ двумя дронами нанесли удар по тепловодоканалу в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, киевский режим целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.