Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
- Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин считает, что решение Болгарии прекратить поставки оружия Украине запустило эффект домино среди европейских стран.
- По мнению Волошина, многие европейские политики начинают понимать, что устойчивый мир достигается не военным, а переговорным путем.
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Решение Болгарии прекратить поставки оружия Украине запустило эффект домино среди европейских стран, которые также начнут отказываться от предоставления денег и вооружения Киеву, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
Во вторник министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что новые власти республики не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
"Самое неприятное для сторонников дальнейшей эскалации заключается в том, что эффект домино уже запущен (по отказу от поставок оружия Украине – ред.). Как только одна страна открыто признает очевидное, следом обязательно начнут говорить другие. И тогда в Брюсселе будут считать не присоединяющихся к коллективным поставкам денег и оружия, а тех, кто из этих инициатив выходит", - сказал Волошин.
По его мнению, многие европейские политики начинают понимать то, о чем Россия говорила с самого начала - устойчивый мир достигается не военным, а переговорным путем.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.