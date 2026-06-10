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Отказ Болгарии от поставок Украине вызовет эффект домино, считает сенатор - РИА Новости, 10.06.2026
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13:58 10.06.2026
Отказ Болгарии от поставок Украине вызовет эффект домино, считает сенатор

Волошин: отказ Болгарии поставлять оружие Украине вызовет эффект домино

© AP Photo / Valentina PetrovaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Флаг Болгарии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
  • Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин считает, что решение Болгарии прекратить поставки оружия Украине запустило эффект домино среди европейских стран.
  • По мнению Волошина, многие европейские политики начинают понимать, что устойчивый мир достигается не военным, а переговорным путем.
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Решение Болгарии прекратить поставки оружия Украине запустило эффект домино среди европейских стран, которые также начнут отказываться от предоставления денег и вооружения Киеву, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
Во вторник министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что новые власти республики не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
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"Самое неприятное для сторонников дальнейшей эскалации заключается в том, что эффект домино уже запущен (по отказу от поставок оружия Украине – ред.). Как только одна страна открыто признает очевидное, следом обязательно начнут говорить другие. И тогда в Брюсселе будут считать не присоединяющихся к коллективным поставкам денег и оружия, а тех, кто из этих инициатив выходит", - сказал Волошин.
По его мнению, многие европейские политики начинают понимать то, о чем Россия говорила с самого начала - устойчивый мир достигается не военным, а переговорным путем.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
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