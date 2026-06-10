ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Решение Болгарии прекратить поставки оружия Украине запустило эффект домино среди европейских стран, которые также начнут отказываться от предоставления денег и вооружения Киеву, поделился мнением с РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.