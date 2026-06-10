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Саратовские активисты доставили в зону СВО лекарства, генератор и продукты - РИА Новости, 10.06.2026
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15:00 10.06.2026
Саратовские активисты доставили в зону СВО лекарства, генератор и продукты

Саратовские волонтеры доставили в зону СВО гумпомощь на 450 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты "Народного фронта" Саратовской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на сумму более 450 тысяч рублей.
  • В состав груза вошли медикаменты, генератор, продукты длительного хранения, бытовая химия, личные посылки и другие вещи.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" Саратовской области доставили в зону спецоперации груз гуманитарной помощи на сумму более 450 тысяч рублей, куда вошли медикаменты, генератор, продукты и личные посылки, сообщили в министерстве информации и массовых коммуникаций области.
"Активисты "Народного фронта" Саратовской области вернулись из очередной гуманитарной миссии в зону специальной военной операции. За несколько дней они посетили подразделения в Запорожской области и ДНР, передав военнослужащим груз общей стоимостью более 450 тысяч рублей", - уточнили в министерстве.
Военнослужащим был доставлен гуманитарный груз, собранный саратовцами, куда вошли медикаменты на сумму более 200 тысяч рублей, генератор, сборные кровати, постельное белье, продукты длительного хранения, бытовая химия и личные посылки бойцам. Груз был передан в 1198-й полк, 385-ю артиллерийскую бригаду, 1-ю Славянскую бригаду, мотострелковую группировку и добровольческий отряд "Барс", добавили власти.
Бойцы в ответ передали волонтерам трофеи: обломки украинских БПЛА, фрагменты сбитых ракет и артиллерийские гильзы.
Еще одна поездка "Народного фронта" в ДНР и ЛНР запланирована на июнь. Бойцам отвезут мотоцикл, бензиновый генератор, медикаменты, монитор в штаб, надувные лодки, автомобильные шины, аккумуляторы и моторное масло.
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