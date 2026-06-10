Саратовские активисты доставили в зону СВО лекарства, генератор и продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты "Народного фронта" Саратовской области доставили в зону спецоперации гуманитарный груз на сумму более 450 тысяч рублей.

В состав груза вошли медикаменты, генератор, продукты длительного хранения, бытовая химия, личные посылки и другие вещи.

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" Саратовской области доставили в зону спецоперации груз гуманитарной помощи на сумму более 450 тысяч рублей, куда вошли медикаменты, генератор, продукты и личные посылки, сообщили в министерстве информации и массовых коммуникаций области.

"Активисты "Народного фронта" Саратовской области вернулись из очередной гуманитарной миссии в зону специальной военной операции. За несколько дней они посетили подразделения в Запорожской области и ДНР, передав военнослужащим груз общей стоимостью более 450 тысяч рублей", - уточнили в министерстве.

Военнослужащим был доставлен гуманитарный груз, собранный саратовцами, куда вошли медикаменты на сумму более 200 тысяч рублей, генератор, сборные кровати, постельное белье, продукты длительного хранения, бытовая химия и личные посылки бойцам. Груз был передан в 1198-й полк, 385-ю артиллерийскую бригаду, 1-ю Славянскую бригаду, мотострелковую группировку и добровольческий отряд "Барс", добавили власти.

Бойцы в ответ передали волонтерам трофеи: обломки украинских БПЛА, фрагменты сбитых ракет и артиллерийские гильзы.