"Страусиная позиция" стран приводит к трагедиям, заявил Володин

"Высказывать надо позицию, и тогда для агрессоров это будет в том числе малоприятная реакция во всем мире со стороны других стран. И понятно, что это не одобряется. А вот молчаливая такая позиция, она точно приведет к плохим последствиям. Мы со своей стороны позицию высказываем и считаем, недопустима никакая агрессия, вмешательство в дела суверенных государств, отношения надо развивать на принципах дружбы, взаимности", - добавил председатель ГД.