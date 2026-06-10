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"Страусиная позиция" стран приводит к трагедиям, заявил Володин - РИА Новости, 10.06.2026
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13:24 10.06.2026
"Страусиная позиция" стран приводит к трагедиям, заявил Володин

Володин: "страусиная позиция" стран при агрессии приводит к трагедиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что молчаливая позиция стран в условиях агрессии против суверенных государств приводит к большим трагедиям.
  • Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
  • Володин отметил, что молчание перед агрессией напоминает ситуацию в Европе перед началом Второй мировой войны.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны, которые занимают молчаливую, "страусиную" позицию в условиях агрессии против суверенных государств, приводят ситуацию к большим трагедиям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла заявление к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
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"Политика - это поступки и решения. Поэтому те страны, которые отмалчиваются, отсиживаются, занимают страусиную позицию, когда агрессия происходит по отношению к суверенному государству, либо террористический акт. Как мы с вами вот недавно обсуждали ситуацию, связанную с нанесением ракетных ударов по колледжу педагогическому в Старобельске. Это все в итоге приводит к большим трагедиям", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что все то же самое - молчание - было в Европе перед началом Второй мировой войны, когда фашистская Германия начала агрессивно занимать и проводить политику по отношению к другим странам.
"Высказывать надо позицию, и тогда для агрессоров это будет в том числе малоприятная реакция во всем мире со стороны других стран. И понятно, что это не одобряется. А вот молчаливая такая позиция, она точно приведет к плохим последствиям. Мы со своей стороны позицию высказываем и считаем, недопустима никакая агрессия, вмешательство в дела суверенных государств, отношения надо развивать на принципах дружбы, взаимности", - добавил председатель ГД.
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