"Страусиная позиция" стран приводит к трагедиям, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что молчаливая позиция стран в условиях агрессии против суверенных государств приводит к большим трагедиям.
- Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
- Володин отметил, что молчание перед агрессией напоминает ситуацию в Европе перед началом Второй мировой войны.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны, которые занимают молчаливую, "страусиную" позицию в условиях агрессии против суверенных государств, приводят ситуацию к большим трагедиям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Политика - это поступки и решения. Поэтому те страны, которые отмалчиваются, отсиживаются, занимают страусиную позицию, когда агрессия происходит по отношению к суверенному государству, либо террористический акт. Как мы с вами вот недавно обсуждали ситуацию, связанную с нанесением ракетных ударов по колледжу педагогическому в Старобельске. Это все в итоге приводит к большим трагедиям", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
"Высказывать надо позицию, и тогда для агрессоров это будет в том числе малоприятная реакция во всем мире со стороны других стран. И понятно, что это не одобряется. А вот молчаливая такая позиция, она точно приведет к плохим последствиям. Мы со своей стороны позицию высказываем и считаем, недопустима никакая агрессия, вмешательство в дела суверенных государств, отношения надо развивать на принципах дружбы, взаимности", - добавил председатель ГД.