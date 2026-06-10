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Володин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
12:32 10.06.2026 (обновлено: 13:04 10.06.2026)
Володин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Володин: будем болеть за сборную России, когда она будет на чемпионате мира

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу, когда она будет участвовать в турнире.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть на чемпионате мира по футболу за российскую сборную, когда она будет участвовать в турнире.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
"За наших. А те, кто за рубежом бегает за мячом, есть кому за них болеть. Будут наши играть - будем болеть за Россию!", - сказал Володин журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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