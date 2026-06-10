Володин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу, когда она будет участвовать в турнире.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет болеть на чемпионате мира по футболу за российскую сборную, когда она будет участвовать в турнире.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.