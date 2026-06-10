На калининградском "Автоторе" начали производить внедорожники Tank 300

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае 2026 года на калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство внедорожников Tank 300 методом крупноузловой сборки.

Модель выпускается в четырех комплектациях с двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил.

На все автомобили Tank 300 распространяется официальная гарантия и меры сервисной поддержки в дилерской сети Tank в России.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Серийное производство внедорожников Tank 300 методом крупноузловой сборки началось в мае 2026 года на калининградском заводе "Автотор", сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Tank.

« "В мае 2026 на производственной площадке "Автотор" в Калининграде стартовало серийное производство рамного внедорожника Tank 300. Выпуск модели осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальнейшем на заводе планируется поэтапное расширение количества производственных операций и локализация производства данной модели.

Модель выпускается в четырех комплектациях "Драйв", "Премиум", "Сити Драйв" и "Сити Премиум", которые оснащаются двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В зависимости от комплектации у Таnk 300 калининградской сборки будет установлена либо жестко подключаемая система полного привода для тяжелого бездорожья, либо интеллектуальная система для движения по городу и на дорогах с переменным покрытием.