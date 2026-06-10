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На калининградском "Автоторе" начали производить внедорожники Tank 300 - РИА Новости, 10.06.2026
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15:53 10.06.2026
На калининградском "Автоторе" начали производить внедорожники Tank 300

В Калининграде началось серийное производство внедорожников Tank 300

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКитайские внедорожники Tank 300
Китайские внедорожники Tank 300 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Китайские внедорожники Tank 300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае 2026 года на калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство внедорожников Tank 300 методом крупноузловой сборки.
  • Модель выпускается в четырех комплектациях с двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил.
  • На все автомобили Tank 300 распространяется официальная гарантия и меры сервисной поддержки в дилерской сети Tank в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Серийное производство внедорожников Tank 300 методом крупноузловой сборки началось в мае 2026 года на калининградском заводе "Автотор", сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Tank.
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"В мае 2026 на производственной площадке "Автотор" в Калининграде стартовало серийное производство рамного внедорожника Tank 300. Выпуск модели осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в дальнейшем на заводе планируется поэтапное расширение количества производственных операций и локализация производства данной модели.
Модель выпускается в четырех комплектациях "Драйв", "Премиум", "Сити Драйв" и "Сити Премиум", которые оснащаются двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В зависимости от комплектации у Таnk 300 калининградской сборки будет установлена либо жестко подключаемая система полного привода для тяжелого бездорожья, либо интеллектуальная система для движения по городу и на дорогах с переменным покрытием.
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"Внедорожники Tank 300, произведенные на "Автотор", проходят комплексную проверку качества в соответствии со стандартами концерна GWM. На все автомобили Tank 300 распространяется официальная гарантия и меры сервисной поддержки, осуществляемые в дилерской сети Tank в России", - уточняют в пресс-службе.
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АвтоКалининградАвтоторРоссия
 
 
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