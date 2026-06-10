Народный фронт доставит внедорожники на передовую и в новые регионы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный фронт доставит внедорожники Федерального бюро медико-социальной экспертизы на передовую и медикам в новые регионы, рассказали РИА Новости в пресс-службе общественного движения.

Как рассказали в пресс-службе, Народный фронт обеспечит доставку оставшихся автомобилей и их передачу на местах через свои региональные представительства. Организация также продолжит сопровождать работу техники и оказывать необходимую координационную помощь.