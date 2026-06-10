Народный фронт доставит внедорожники на передовую и в новые регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный фронт получит внедорожники от Федерального бюро медико-социальной экспертизы для нужд военнослужащих и медиков в новых регионах.
- Техника будет направлена в Луганскую Народную Республику и Запорожскую область для эвакуации раненых, медицинского сопровождения и перевозки маломобильных граждан.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный фронт доставит внедорожники Федерального бюро медико-социальной экспертизы на передовую и медикам в новые регионы, рассказали РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России передало Народному фронту автомобили для нужд военнослужащих и медиков в новых регионах. Техника будет направлена в Луганскую Народную Республику и Запорожскую область, где ее используют для эвакуации раненых, медицинского сопровождения и перевозки маломобильных граждан", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в состав передачи вошли пять автомобилей: четыре УАЗа "Патриот" и Mitsubishi. Один из переданных внедорожников Народный фронт уже направил в запорожскую региональную общественную организацию "Общество инвалидов" в Мелитополе.
Как рассказали в пресс-службе, Народный фронт обеспечит доставку оставшихся автомобилей и их передачу на местах через свои региональные представительства. Организация также продолжит сопровождать работу техники и оказывать необходимую координационную помощь.