Во Владивостоке шесть человек спасли при пожаре в жилом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ При пожаре во Владивостоке спасли шесть человек, в том числе четверых детей.

До приезда спасателей из дома эвакуировались восемь человек, еще двоих детей из горящей квартиры вывели соседи.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе четверых детей, спасли с помощью спасустройств при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, еще десять человек эвакуировались до приезда спасателей, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, пожар вспыхнул на балконе на седьмом этаже в многоэтажке на улице Борисенко во Владивостоке , в подъезде наблюдалось сильное задымление.

До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще двоих детей из горящей квартиры вывели соседи.

"Звено газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывело из отрезанных дымом квартир шесть человек, в том числе четверо детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.