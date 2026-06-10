Глава МИД Венгрии назвала условие вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что вступление Украины и любых других стран в ЕС должно основываться на заслугах и соответствии единым критериям.
- Переговоры Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров прошли успешно.
- Венгрия не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, но остается против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Вступление Украины, как и любой другой страны, в ЕС должно основываться на заслугах, заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан.
"Венгрия выступает за вступление в ЕС на основе заслуг. И это наша позиция по отношению ко всем странам, желающим присоединиться. Все должны соответствовать одним и тем же критериям и реализовывать их в соответствии с методологией вступления в ЕС", - сказала Орбан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
По ее словам, переговоры Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров прошли успешно, и теперь стороны работают над встречей между премьером Венгрии Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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