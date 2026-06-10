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Глава МИД Венгрии заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 10.06.2026
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16:09 10.06.2026
Глава МИД Венгрии заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине

Анита Орбан: Венгрия не поставляла оружие Украине и не будет

© AP Photo / Denes ErdosАнита Орбан
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Анита Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что страна не поставляет и не будет поставлять оружие Украине.
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее подтвердил, что страна не будет отправлять оружие и военную технику на Украину.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
"Что касается поставок оружия, наша позиция абсолютно ясна, то, что мы говорили во время предвыборной кампании, и она остается неизменной с тех пор: мы не поддерживаем поставки оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять оружие", - сказала Орбан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
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