Глава МИД Венгрии заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что страна не поставляет и не будет поставлять оружие Украине.
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее подтвердил, что страна не будет отправлять оружие и военную технику на Украину.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
"Что касается поставок оружия, наша позиция абсолютно ясна, то, что мы говорили во время предвыборной кампании, и она остается неизменной с тех пор: мы не поддерживаем поставки оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять оружие", - сказала Орбан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.