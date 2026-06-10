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Мадьяр снова предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье - РИА Новости, 10.06.2026
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00:50 10.06.2026
Мадьяр снова предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье

Премьер Венгрии снова предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Закарпатье после того, как не состоялся визит Зеленского в Будапешт.
  • Визит Зеленского в Будапешт был запланирован на 8 июня, но его не смогли согласовать и отложили.
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр снова предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Закарпатье после того, как не состоялся его визит в Будапешт.
Мадьяр несколько раз предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье, если переговоры о восстановлении прав закарпатских венгров будут успешны. Венгерский портал HVG сообщал, что визит Зеленского в Будапешт был запланирован на 8 июня, но его не смогли согласовать и отложили.
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"Я думаю, все были заинтересованы в том, чтобы это соглашение состоялось. Это соглашение на уровне экспертов, его нужно скрепить политической печатью. Стороны ведут переговоры о том, где и когда мы встретимся. Я предложил прекрасный город Берегово в Закарпатье на Украине, единственный крупный город с венгерским большинством, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что эта встреча согласится", - сказал Мадьяр в эфире телеканала ATV.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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В миреБудапештУкраинаВенгрияПетер МадьярВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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