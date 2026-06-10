Мадьяр снова предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Закарпатье после того, как не состоялся визит Зеленского в Будапешт.
- Визит Зеленского в Будапешт был запланирован на 8 июня, но его не смогли согласовать и отложили.
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр снова предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Закарпатье после того, как не состоялся его визит в Будапешт.
Мадьяр несколько раз предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье, если переговоры о восстановлении прав закарпатских венгров будут успешны. Венгерский портал HVG сообщал, что визит Зеленского в Будапешт был запланирован на 8 июня, но его не смогли согласовать и отложили.
"Я думаю, все были заинтересованы в том, чтобы это соглашение состоялось. Это соглашение на уровне экспертов, его нужно скрепить политической печатью. Стороны ведут переговоры о том, где и когда мы встретимся. Я предложил прекрасный город Берегово в Закарпатье на Украине, единственный крупный город с венгерским большинством, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что эта встреча согласится", - сказал Мадьяр в эфире телеканала ATV.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.