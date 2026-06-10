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В ОДКБ интересуются опытом России, полученным на СВО - РИА Новости, 10.06.2026
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16:37 10.06.2026
В ОДКБ интересуются опытом России, полученным на СВО

Масадыков: военные ведомства стран ОДКБ интересуются опытом России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани
Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные ведомства стран ОДКБ интересуются опытом России, полученным на СВО.
  • Таалатбек Масадыков заявил, что специальные органы и военные ведомства стран ОДКБ поднимали вопрос о том, как поделиться опытом с Россией.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Военные ведомства стран ОДКБ интересуются опытом России, полученным на СВО, заявил после заседания совета министров иностранных дел ОДКБ генеральный секретарь Таалатбек Масадыков.
РФ на сегодняшний день есть большой опыт ведения военных действий в СВО, наши специальные органы и военные действия поднимали вопрос о том, как поделиться опытом", - заявил Масадыков на пресс-конференции.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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