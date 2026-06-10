Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи.

Самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств из федерального бюджета России.

В России также проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа, благодаря чему заболеваемость гриппом по сравнению с другими странами очень невысокая.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Каждому жителю России необходимо сделать восемь жизненно важных прививок, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы", — сказала она.

Попова напомнила, что основные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Вакцинацию проводят за счет федерального бюджета.

Кроме того, в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа, поэтому заболеваемость по сравнению с другими странами очень невысокая, добавила глава Роспотребнадзора.