Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи.
- Самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств из федерального бюджета России.
- В России также проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа, благодаря чему заболеваемость гриппом по сравнению с другими странами очень невысокая.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Каждому жителю России необходимо сделать восемь жизненно важных прививок, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы", — сказала она.
Попова напомнила, что основные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Вакцинацию проводят за счет федерального бюджета.
Кроме того, в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа, поэтому заболеваемость по сравнению с другими странами очень невысокая, добавила глава Роспотребнадзора.
В начале апреля стало известно, что правительство утвердило правила ведения федерального регистра лиц, получивших профилактические прививки, включенные в национальный календарь. Они начнут действовать с 1 сентября 2028 года.