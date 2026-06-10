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Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России - РИА Новости, 10.06.2026
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06:13 10.06.2026 (обновлено: 12:39 10.06.2026)
Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России

Попова: россияне обязательно должны делать прививки от туберкулеза и кори

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник
Медработник - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи.
  • Самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств из федерального бюджета России.
  • В России также проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа, благодаря чему заболеваемость гриппом по сравнению с другими странами очень невысокая.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Каждому жителю России необходимо сделать восемь жизненно важных прививок, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы", — сказала она.
Попова напомнила, что основные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Вакцинацию проводят за счет федерального бюджета.
Кроме того, в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа, поэтому заболеваемость по сравнению с другими странами очень невысокая, добавила глава Роспотребнадзора.
В начале апреля стало известно, что правительство утвердило правила ведения федерального регистра лиц, получивших профилактические прививки, включенные в национальный календарь. Они начнут действовать с 1 сентября 2028 года.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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