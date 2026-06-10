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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне - РИА Новости, 10.06.2026
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07:34 10.06.2026 (обновлено: 10:21 10.06.2026)
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

Вакансия стоматолога в Перми возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в России в начале лета.
  • В Москве сетевому инженеру готовы предложить зарплату от 350 тысяч рублей, а врачам (стоматологам-ортопедам и терапевтам, травматологам-ортопедам) — от 300 тысяч рублей.
  • В Санкт-Петербурге и других крупных городах также есть высокооплачиваемые вакансии для врачей, водителей и специалистов в других областях.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале лета, показал анализ базы SuperJob, подготовленный для РИА Новости.
В Москве больше всего готовы платить сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. Второе место здесь заняли сразу несколько вакансий для врачей: стоматологов — ортопеда и терапевта, а также травматолога-ортопеда. Таким специалистам работодатель готов предложить от 300 тысяч в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор (категория Е) — от 280 тысяч.
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Такая же ситуация сложилась в Санкт-Петербурге. Врачу-косметологу там предлагают от 300 тысяч рублей, врачу ультразвуковой диагностики — 300 тысяч, а водителю той же категории Е — 250-280 тысяч.
Аналитики изучили рынок труда и в других крупных городах. Курьеру-водителю в Волгограде готовы платить от 125 тысяч рублей, в Воронеже работодатель ищет соискателя на должность стоматолога-ортопеда с зарплатой от 300 тысяч рублей, в Екатеринбурге — машиниста бурильно-крановой самоходной машины (100-160 тысяч), в Казани — врача ультразвуковой диагностики (от 150 тысяч), в Краснодаре — менеджера по развитию в логистической сфере (100-160 тысяч рублей).
В Красноярске будущему прорабу предлагают 150-200 тысяч рублей в месяц, водителю в Нижнем Новгороде — 200-300 тысяч, менеджеру-технологу в Новосибирске — от 150 тысяч, столяру в Омске — от 100 тысяч, сварщику-автослесарю в Ростове-на-Дону — от 180 тысяч, врачу ультразвуковой диагностики в Самаре — 140-200 тысяч, стоматологу-хирургу в Уфе — от 200 тысяч, стоматологу-ортопеду в Челябинске — от 140 тысяч рублей.
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