Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале лета, показал анализ базы SuperJob, подготовленный для РИА Новости.

В Москве больше всего готовы платить сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. Второе место здесь заняли сразу несколько вакансий для врачей: стоматологов — ортопеда и терапевта, а также травматолога-ортопеда. Таким специалистам работодатель готов предложить от 300 тысяч в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор (категория Е) — от 280 тысяч.