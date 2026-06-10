Вагенкнехт обвинила Мерца в лицемерии из-за его слов о свободе слова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала лицемерным поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорит о свободе слова в Германии на фоне штрафов за критику политиков и обысков.
- Она напомнила, что Мерц, будучи председателем парламентской фракции ХДС, нанял компанию для поиска якобы нанесенных ему оскорблений в интернете и подачи заявлений в правоохранительные органы.
- Сара Вагенкнехт анонсировала запуск кампании "Долой Мерца", которая пройдет 13 июня в Магдебурге.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя лицемерно, когда рассказывает о свободе слова в Германии на фоне обысков и штрафов за якобы оскорбления политиков, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
К своему посту в соцсети X она прикрепила видео, в котором Мерц в ходе дебатов на Дне немецких католиков в Вюрцбурге говорит, что присутствующие в зале могут свободно выражать свое мнение, а у дверей не стоят сотрудники госбезопасности, которые записывают все сказанное. Канцлер утверждает, что ради такой свободы слова он делает многое.
"Насколько же это лицемерно? Задумывался ли канцлер хоть раз над тем, какой запугивающий эффект производят штрафы, налагаемые на граждан за порой безобидную критику политиков, или внезапные визиты полиции с обыском? Хватит! Это правительство должно как можно скорее уйти в прошлое", - написала Вагенкнехт в публикации с видео.
Лидер ССВ также напомнила, что, будучи председателем парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС), Мерц нанял компанию, чтобы та искала в интернете якобы нанесенные канцлеру оскорбления и подавала сотни заявлений в правоохранительные органы.
Кроме того, Вагенкнехт анонсировала запуск кампании "Долой Мерца". Акция пройдет 13 июня в Магдебурге.
В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* за то, что тот написал "лжец Фриц" в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.