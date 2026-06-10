Вагенкнехт обвинила Мерца в лицемерии из-за его слов о свободе слова

БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя лицемерно, когда рассказывает о свободе слова в Германии на фоне обысков и штрафов за якобы оскорбления политиков, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.