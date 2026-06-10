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Вагенкнехт обвинила Мерца в лицемерии из-за его слов о свободе слова - РИА Новости, 10.06.2026
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13:15 10.06.2026
Вагенкнехт обвинила Мерца в лицемерии из-за его слов о свободе слова

Вагенкнехт: Мерц ведет себя лицемерно, заявляя о подлинной свободе слова в ФРГ

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала лицемерным поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорит о свободе слова в Германии на фоне штрафов за критику политиков и обысков.
  • Она напомнила, что Мерц, будучи председателем парламентской фракции ХДС, нанял компанию для поиска якобы нанесенных ему оскорблений в интернете и подачи заявлений в правоохранительные органы.
  • Сара Вагенкнехт анонсировала запуск кампании "Долой Мерца", которая пройдет 13 июня в Магдебурге.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя лицемерно, когда рассказывает о свободе слова в Германии на фоне обысков и штрафов за якобы оскорбления политиков, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
К своему посту в соцсети X она прикрепила видео, в котором Мерц в ходе дебатов на Дне немецких католиков в Вюрцбурге говорит, что присутствующие в зале могут свободно выражать свое мнение, а у дверей не стоят сотрудники госбезопасности, которые записывают все сказанное. Канцлер утверждает, что ради такой свободы слова он делает многое.
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"Насколько же это лицемерно? Задумывался ли канцлер хоть раз над тем, какой запугивающий эффект производят штрафы, налагаемые на граждан за порой безобидную критику политиков, или внезапные визиты полиции с обыском? Хватит! Это правительство должно как можно скорее уйти в прошлое", - написала Вагенкнехт в публикации с видео.
Лидер ССВ также напомнила, что, будучи председателем парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС), Мерц нанял компанию, чтобы та искала в интернете якобы нанесенные канцлеру оскорбления и подавала сотни заявлений в правоохранительные органы.
Кроме того, Вагенкнехт анонсировала запуск кампании "Долой Мерца". Акция пройдет 13 июня в Магдебурге.
В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* за то, что тот написал "лжец Фриц" в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вчера, 00:55
 
В миреГерманияРоссияФридрих МерцСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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