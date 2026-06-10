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"Уралмаш" продлил контракт с Далтоном - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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12:18 10.06.2026
"Уралмаш" продлил контракт с Далтоном

"Уралмаш" продлил контракт с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном

© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"Игроки "Уралмаша"
Игроки Уралмаша - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"
Игроки "Уралмаша". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский "Уралмаш" продлил контракт с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном до конца сезона-2026/27.
  • Хэйден Далтон присоединился к "Уралмашу" в 2024 году и завоевал с командой Кубок России сезона-2024/25, а также стал MVP "Финала четырех" турнира.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" продлил контракт с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном, сообщается в Telegram-канале екатеринбургского клуба.
Новое соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Далтон присоединился к "Уралмашу" в 2024 году и завоевал с командой Кубок России сезона-2024/25, а также был признан самым ценным игроком (MVP) "Финала четырех" турнира.
В сезоне-2025/26 Хэйден провел 43 матча, набирая в среднем 9,8 очка, а также совершая 4,6 подбора и 2,1 передачи за 25 минут на паркете.
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