"Уралмаш" продлил контракт с Далтоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский "Уралмаш" продлил контракт с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном до конца сезона-2026/27.
- Хэйден Далтон присоединился к "Уралмашу" в 2024 году и завоевал с командой Кубок России сезона-2024/25, а также стал MVP "Финала четырех" турнира.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" продлил контракт с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном, сообщается в Telegram-канале екатеринбургского клуба.
Новое соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Далтон присоединился к "Уралмашу" в 2024 году и завоевал с командой Кубок России сезона-2024/25, а также был признан самым ценным игроком (MVP) "Финала четырех" турнира.
В сезоне-2025/26 Хэйден провел 43 матча, набирая в среднем 9,8 очка, а также совершая 4,6 подбора и 2,1 передачи за 25 минут на паркете.