Киев открыто пренебрегает посредничеством МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Украина открыто пренебрегает посредническими усилиями гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вокруг ЗАЭС, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Этим шагом Украина дала четко понять: МАГАТЭ больше не служит барьером для ее опасных военных авантюр. Посредническими усилиями гендиректора открыто пренебрегают", - заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.