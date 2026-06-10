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Киев открыто пренебрегает посредничеством МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.06.2026
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19:27 10.06.2026 (обновлено: 19:33 10.06.2026)
Киев открыто пренебрегает посредничеством МАГАТЭ по ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Киев открыто пренебрегает посредничеством МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина открыто пренебрегает посредническими усилиями гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вокруг ЗАЭС, заявил Ульянов.
  • По его словам, Украина дала понять, что МАГАТЭ больше не служит барьером для ее военных действий.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Украина открыто пренебрегает посредническими усилиями гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси вокруг ЗАЭС, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Этим шагом Украина дала четко понять: МАГАТЭ больше не служит барьером для ее опасных военных авантюр. Посредническими усилиями гендиректора открыто пренебрегают", - заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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