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Угрозы Киева ЗАЭС перешли все допустимые границы, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.06.2026
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19:27 10.06.2026 (обновлено: 19:28 10.06.2026)
Угрозы Киева ЗАЭС перешли все допустимые границы, заявил Ульянов

Ульянов: угрозы Киева ЗАЭС и Энергодару окончательно перешли границы допустимого

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушения в Энергодаре
Разрушения в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, создаваемые Украиной для Запорожской АЭС и Энергодара, перешли все допустимые границы.
  • Дипломат отметил, что атаки Украины на объекты ЗАЭС спровоцировали беспрецедентные риски, ведущие к ядерной катастрофе.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Угрозы, которые создает Украина Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Масштабные угрозы, которые Украина продолжает планомерно создавать в отношении Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодар, уже окончательно перешли все границы допустимого", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что Украина в ходе постоянных атак на объекты ЗАЭС и саму станцию спровоцировала "беспрецедентные риски, напрямую ведущие к ядерной катастрофе".
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