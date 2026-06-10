Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, создаваемые Украиной для Запорожской АЭС и Энергодара, перешли все допустимые границы.
- Дипломат отметил, что атаки Украины на объекты ЗАЭС спровоцировали беспрецедентные риски, ведущие к ядерной катастрофе.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Угрозы, которые создает Украина Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Масштабные угрозы, которые Украина продолжает планомерно создавать в отношении Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодар, уже окончательно перешли все границы допустимого", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что Украина в ходе постоянных атак на объекты ЗАЭС и саму станцию спровоцировала "беспрецедентные риски, напрямую ведущие к ядерной катастрофе".
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