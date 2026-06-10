Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.