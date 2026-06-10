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Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов - РИА Новости, 10.06.2026
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21:35 10.06.2026
Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов

Ульянов: МАГАТЭ применяет двойные стандарты, игнорируя сообщения РФ по ЗАЭС

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты в отношении Запорожской АЭС.
  • По словам Ульянова, в докладе гендиректора МАГАТЭ отсутствуют ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на ЗАЭС.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты", - заявил Ульянов в ходе сессии совета управляющих агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Россия призвала МАГАТЭ готовить объективные доклады по ЗАЭС
Вчера, 19:47
 
РоссияВенаДнепр (река)Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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