Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты в отношении Запорожской АЭС.
- По словам Ульянова, в докладе гендиректора МАГАТЭ отсутствуют ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на ЗАЭС.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты", - заявил Ульянов в ходе сессии совета управляющих агентства.