СМИ рассказали о неожиданном ударе по Украине от ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза.
- В документе предлагается разработать механизмы мониторинга и включить пункт, позволяющий «принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ».
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза, в числе которых может оказаться и Украина, об этом сообщается в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие", — отмечается в публикации.
В документе предлагается разработать механизмы мониторинга, а также включить пункт, позволяющий "принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ".
Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страну приняли в ЕС уже в 2027 году. Но некоторые государства союза, в том числе Франция и Германия, не спешат с решением этого вопроса. Как писал в конце апреля журнал The Economist, часть членов объединения не хотят видеть Украину в своих рядах из-за ее коррумпированности. К тому же европейские лидеры не раз указывали на несоответствие украинского законодательства их стандартам.