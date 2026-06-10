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СМИ рассказали о неожиданном ударе по Украине от ЕС - РИА Новости, 10.06.2026
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13:23 10.06.2026
СМИ рассказали о неожиданном ударе по Украине от ЕС

Reuters: в ЕС хотят ограничить право голоса для новых членов, включая Украину

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза.
  • В документе предлагается разработать механизмы мониторинга и включить пункт, позволяющий «принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ».
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза, в числе которых может оказаться и Украина, об этом сообщается в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие", — отмечается в публикации.
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В документе предлагается разработать механизмы мониторинга, а также включить пункт, позволяющий "принимать меры в случае серьезного отступления в таких областях, как демократия и свобода СМИ".
Накануне издание Politico сообщило, что стремление Украины ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами.
Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы страну приняли в ЕС уже в 2027 году. Но некоторые государства союза, в том числе Франция и Германия, не спешат с решением этого вопроса. Как писал в конце апреля журнал The Economist, часть членов объединения не хотят видеть Украину в своих рядах из-за ее коррумпированности. К тому же европейские лидеры не раз указывали на несоответствие украинского законодательства их стандартам.
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