На конгрессе ISU почтили память олимпийской чемпионки Петрусевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники конгресса ISU почтили память олимпийской чемпионки 1980 года Натальи Петрусевой.
- Делегаты конгресса ISU также почтили память бывших советских и российских фигуристов Евгении Шишковой, Вадима Наумова, Инны Волянской и Александра Кирсанова, погибших в авиакатастрофе в США.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Участники конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) почтили память олимпийской чемпионки 1980 года по конькобежному спорту Натальи Петрусевой.
Конгресс ISU проходит с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания). Также в ходе мемориальной церемонии делегаты почтили память бывших советских и российских фигуристов Евгении Шишковой, Вадима Наумова, Инны Волянской и Александра Кирсанова, погибших в конце января 2025 года в авиакатастрофе в США.
Петрусева скончалась на 71-м году жизни 28 ноября 2025 года. Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде (США), в ее активе бронза Игр в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 метров и две бронзовые награды Олимпиады 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров. Она является двукратной чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), чемпионкой мира в спринтерском многоборье (1982) и двукратной чемпионкой Европы в классическом многоборье (1981, 1982). После завершения спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Олимпийским играм 2002 года.
В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Шишкова и Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Волянская, экс-российский фигурист Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.