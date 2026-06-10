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Эрдоган обвинил Израиль в создании угрозы безопасности Турции - РИА Новости, 10.06.2026
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13:30 10.06.2026
Эрдоган обвинил Израиль в создании угрозы безопасности Турции

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в создании угрозы безопасности Турции

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции.
  • Он обвинил Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории.
  • По мнению Эрдогана, международное сообщество должно более внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшей эскалации.
АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции.
"Нетаньяху и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции. Сирия и Ливан — два независимых государства, но в то же время они являются частью географии нашей любви и братства. Дамаск и Бейрут — два братских города Стамбула. Безопасность Турции начинается не только от Хатая, но и от Алеппо, Дамаска и Бейрута", — заявил Эрдоган.
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Турецкий лидер также обвинил Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории. По его словам, действия израильской стороны способствуют дальнейшей дестабилизации региона.
Эрдоган заявил, что Израиль одновременно предпринимает шаги, направленные на усиление нестабильности в Восточном Средиземноморье и ряде африканских государств.
По мнению Эрдогана, международное сообщество должно более внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и не допустить дальнейшей эскалации.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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