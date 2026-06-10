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Фото, сделанные в Туркмении в XIX веке, показали на выставке - РИА Новости, 10.06.2026
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17:12 10.06.2026 (обновлено: 17:31 10.06.2026)
Фото, сделанные в Туркмении в XIX веке, показали на выставке

Фото, сделанные в Туркмении в XIX веке, показали на выставке в Ашхабаде

© РИА НовостиВыставка "Путешествие по туркменским землям" в Музее изобразительных искусств Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши Ашхабаде
Выставка Путешествие по туркменским землям в Музее изобразительных искусств Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости
Выставка "Путешествие по туркменским землям" в Музее изобразительных искусств Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши Ашхабаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Музее изобразительных искусств Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши открылась выставка «Путешествие по туркменским землям».
  • На выставке представлены 45 снимков, сделанных французским фотографом Полем Надаром в 1890 году на территории современной Туркмении.
  • Изображения являются современной печатью с оригинальных негативов, хранящихся в фотоархивах министерства культуры Франции, и представляют особую историческую ценность.
АШХАБАД, 10 июн – РИА Новости. Снимки туркменских городов и местных жителей, сделанные французским фотографом Полем Надаром в 1890 году, представлены на выставке "Путешествие по туркменским землям", которая открылась в Музее изобразительных искусств Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши, передает корреспондент РИА Новости.
"Для нас большая честь открыть эту выставку. Поль Надар был приглашён совершить путешествие по железной дороге, пересекающей вашу страну (Туркмению – ред.), и привёз уникальную коллекцию изображений – пейзажи, людей, места и памятники того времени", – заявил журналистам в кулуарах мероприятия посол Франции в Ашхабаде Филипп Мерлен.
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На экспозиции представлены 45 снимков, сделанных на территории современной Туркмении. Все работы являются современной печатью с оригинальных негативов, хранящихся в фотоархивах министерства культуры Франции.
По словам организаторов, особую историческую ценность представляют изображения объектов, не сохранившихся до наших дней, в том числе медресе, мечети и фортификационные сооружения.
Поль Надар (1856–1939), сын знаменитого фотографа Феликса Надара, отправился в экспедицию 24 августа 1890 года. Поводом послужила первая международная выставка в Ташкенте, главным экспонатом которой стала Транскаспийская железная дорога, строительство которой началось в 1880 году. Надар был приглашён в качестве фотографа для документирования маршрута магистрали.
В Туркмении фотограф провёл в общей сложности около двух месяцев – в сентябре и октябре–ноябре 1890 года, посетив Узун-Аду, Чарджоу, Мерв и Ашхабад.
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