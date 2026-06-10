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Главный тренер оценил матч сборной России по футболу U-16 с Тунисом - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
13:21 10.06.2026 (обновлено: 16:16 10.06.2026)
Главный тренер оценил матч сборной России по футболу U-16 с Тунисом

Гавва: важно было сыграть с Тунисом, чтобы увидеть уровень игры

© Fotolia / PixavrilФутбольные ворота
Футбольные ворота - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / Pixavril
Футбольные ворота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юноши сборной России не старше 16 лет сыграли вничью 2:2 в товарищеском матче против сверстников из Туниса.
  • Главный тренер российской команды Валентин Гавва заявил, что матч с сильным соперником позволил игрокам увидеть уровень игры, к которому нужно стремиться.
  • Тренер также отметил странности в судействе матча, связанные с количеством замен.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам сборной России из игроков не старше 16 лет было важно провести матч с таким сильным соперником, как команда Туниса, чтобы увидеть уровень игры, к которому нужно стремиться, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Юноши 2010 года рождения 9 июня провели второй товарищеский матч против сверстников из Туниса. Встреча прошла в городе Хаммам-Лиф и завершилась результативной ничьей - 2:2. Первый матч команд состоялся 7 июня и завершился победой африканской команды (2:1).
"Я доволен ребятами. Все старались. И в раздевалке я об этом сказал. Благодарил их. Тунис - очень непростой соперник. Парни очень хорошо держат темп. Прекрасно владеют мячом. Все под давлением, все на скорости. Нам пришлось потерпеть. Через такие игры нужно точно двигаться дальше, расти. И вот сейчас ребята увидели тот уровень, куда нужно стремиться. Есть команда еще сильнее. Вот хороший, достойный соперник, с кем действительно важно было сыграть. Прочувствовали этот ритм, этот темп, это давление. Я рад, что ребята два раза вернулись в игру, два раза отыгрались. Молодцы, мы имеем характер и двигаемся вперед", - сказал Гавва.
Тренер также рассказал о судействе в матче.
"По ходу матча менялись правила так, как они хотели. Максимально странная история. У нас футболист готовится выйти на замену, и нам в ходе матча говорят: "У вас футболисты закончились". Хотя было оговорено на этих играх, что неограниченное количество замен и мы можем проводить ротацию. Странно, у нас ребята были готовы выйти на замену и усилить игру", - добавил он.
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