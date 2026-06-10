Главный тренер оценил матч сборной России по футболу U-16 с Тунисом

"Я доволен ребятами. Все старались. И в раздевалке я об этом сказал. Благодарил их. Тунис - очень непростой соперник. Парни очень хорошо держат темп. Прекрасно владеют мячом. Все под давлением, все на скорости. Нам пришлось потерпеть. Через такие игры нужно точно двигаться дальше, расти. И вот сейчас ребята увидели тот уровень, куда нужно стремиться. Есть команда еще сильнее. Вот хороший, достойный соперник, с кем действительно важно было сыграть. Прочувствовали этот ритм, этот темп, это давление. Я рад, что ребята два раза вернулись в игру, два раза отыгрались. Молодцы, мы имеем характер и двигаемся вперед", - сказал Гавва.