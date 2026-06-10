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В Чувашии начали оценивать ущерб от ракетной атаки - РИА Новости, 10.06.2026
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12:07 10.06.2026
В Чувашии начали оценивать ущерб от ракетной атаки

Трофимов: ущерб от ракетной атаки начинают подсчитывать в Чебоксарах

© Depositphotos.com / alexnikitЧебоксары
Чебоксары - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Depositphotos.com / alexnikit
Чебоксары. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека, уточняется число поврежденных объектов инфраструктуры.
  • В Чебоксарах начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба, также действуют горячие линии для граждан и предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Ущерб от ракетной атаки начинают подсчитывать в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека, уточняется число поврежденных объектов инфраструктуры.
"Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Действует горячая линия, по вопросам, связанным с происшествием", - написал Трофимов в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, министерство экономразвития Чувашии проинформировало о горячей линии для предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки. "Мы берём каждую ситуацию на личный контроль и поможем вам найти решение", - отмечается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
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