В Чувашии начали оценивать ущерб от ракетной атаки

Кроме того, министерство экономразвития Чувашии проинформировало о горячей линии для предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки. "Мы берём каждую ситуацию на личный контроль и поможем вам найти решение", - отмечается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".