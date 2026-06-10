В Чувашии начали оценивать ущерб от ракетной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека, уточняется число поврежденных объектов инфраструктуры.
- В Чебоксарах начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба, также действуют горячие линии для граждан и предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Ущерб от ракетной атаки начинают подсчитывать в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека, уточняется число поврежденных объектов инфраструктуры.
"Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Действует горячая линия, по вопросам, связанным с происшествием", - написал Трофимов в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, министерство экономразвития Чувашии проинформировало о горячей линии для предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки. "Мы берём каждую ситуацию на личный контроль и поможем вам найти решение", - отмечается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".