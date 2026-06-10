В Крыму объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявлена беспилотная опасность.
- Спасатели призвали население сохранять спокойствие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении.
В Севастополе военные отражают воздушную атаку
Вчера, 07:56
Спасатели призвали население сохранять спокойствие. Предупреждение поступило в 7.47 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18