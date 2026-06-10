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В нескольких российских областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2026
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06:22 10.06.2026 (обновлено: 07:10 10.06.2026)
В нескольких российских областях объявили ракетную опасность

В Пермском крае и еще трех регионах объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Алексей Русских.
  • Режим «Ракетная опасность» введен в Пермском крае, все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
  • Режим ракетной опасности введен также в Курганской и Тюменской областях, а также в Удмуртии.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Пермском крае и еще четырех регионах объявили ракетную опасность.
"Режим "Ракетная опасность" введен в Пермском крае. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности", - говорится в сообщении пресс-службы краевого ГУМЧС в канале на платформе "Макс".
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"Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области", - написал губернатор Алексей Русских в канале на платформе "Макс".
Также режим ракетной опасности введен в Курганской области в среду, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!" - написал губернатор Александр Моор в канале на платформе "Макс".
Режим ракетной опасности объявлен в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Введен сигнал "Опасное небо", ракетная опасность", - написал он в канале на платформе "Макс".
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