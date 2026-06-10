Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти.
- Трамп утверждает, что именно вывоз нефти из Ирана помог сдержать ее рост в цене.
- По состоянию на 18:52 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась до 94,23 доллара за баррель.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти.
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Президент не уточнил, когда именно, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно.
"Сегодня я объявляю об этом в первый раз. Мы забираем миллионы баррелей нефти, миллионы баррелей каждую ночь", - добавил он.
Более того, по мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая, по его словам, стоит 85 долларов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.