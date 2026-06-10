Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что США каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти.

Трамп утверждает, что именно вывоз нефти из Ирана помог сдержать ее рост в цене.

По состоянию на 18:52 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась до 94,23 доллара за баррель.

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти.

"Знаете, теперь я могу сказать то, чего вы не знали. Знали ли вы, что мы вывозили (из Ирана - ред.) миллионы баррелей нефти?" - заявил Трамп журналистам.

Президент не уточнил, когда именно, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно.

"Сегодня я объявляю об этом в первый раз. Мы забираем миллионы баррелей нефти, миллионы баррелей каждую ночь", - добавил он.

Более того, по мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая, по его словам, стоит 85 долларов.

При этом, данные торгов показывают, что, по состоянию на 18.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть м арки Brent поднималась на 3,03% относительно предыдущего закрытия - до 94,23 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсо в н а WTI - на 3,44% - до 91,24 доллара.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.