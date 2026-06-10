Синоптик рассказал о рекордно жаркой погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду в Москве ожидается рекордно жаркая погода без осадков, воздух прогреется до плюс 31 градуса.
- Текущая температура близка к рекорду дня, установленному в 1998 году, когда было плюс 30 градусов.
- В четверг характер погоды существенно не изменится, сохранится солнечная и сухая погода с температурой днем плюс 29 — плюс 32 градуса.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рекордно жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам, метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 28 - плюс 31 градус, при норме плюс 21 градус", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, это очень близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры показывали ровно плюс 30 градусов.
"Ветер будет дуть западный со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление чуть подрастет, оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил он.
Тишковец отметил, что в четверг характер погодных условий существенно не изменится.
"В основном это солнечная и сухая погода. Ночью плюс 15 - плюс 17, днем - плюс 29 - плюс 32. И снова близко к рекордно-высоким значениям", - уточнил специалист.