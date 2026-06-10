Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве

Синоптик рассказал о рекордно жаркой погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду в Москве ожидается рекордно жаркая погода без осадков, воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Текущая температура близка к рекорду дня, установленному в 1998 году, когда было плюс 30 градусов.

В четверг характер погоды существенно не изменится, сохранится солнечная и сухая погода с температурой днем плюс 29 — плюс 32 градуса.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рекордно жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам, метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления. В Москве Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 28 - плюс 31 градус, при норме плюс 21 градус", - рассказал Тишковец

По словам синоптика, это очень близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры показывали ровно плюс 30 градусов.

"Ветер будет дуть западный со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление чуть подрастет, оно составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил он.

Тишковец отметил, что в четверг характер погодных условий существенно не изменится.