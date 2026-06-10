СМИ раскрыли новый план Британии в отношении Украины

"Великобритания поможет Украине создать альтернативу системе противовоздушной обороны Patriot, чтобы снизить зависимость Киева от США", — говорится в публикации.

Отмечается, что пока нет точной информации, как быстро украинцы и британцы смогут создать сопоставимый с Patriot образец ракеты для противовоздушной обороны.