СМИ раскрыли новый план Британии в отношении Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондон выразил готовность помочь Киеву в разработке аналога системы ПВО Patriot, пишет Telegraph.
- Цель сотрудничества — снизить зависимость Киева от США в сфере противовоздушной обороны.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лондон захотел помочь Киеву в разработке некоего аналога системы ПВО Patriot. Об этом пишет Telegraph.
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"Великобритания поможет Украине создать альтернативу системе противовоздушной обороны Patriot, чтобы снизить зависимость Киева от США", — говорится в публикации.
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Отмечается, что пока нет точной информации, как быстро украинцы и британцы смогут создать сопоставимый с Patriot образец ракеты для противовоздушной обороны.
В конце мая Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.