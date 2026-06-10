Сенатор назвал удары ВСУ по мостам в Херсонской области тактикой террора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал тактикой террора удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области.
- По словам Кастюкевича, противник преследует цель запугать население, но с каждой атакой вера людей в правильность избранного курса крепнет.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух ударах по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом 7 и 9 июня, а также о попытке ракетного удара по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку 10 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал тактикой террора удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области.
"Бить по дорогам, мостам, гражданскому транспорту, гуманитарным конвоям и машинам скорой помощи - это тактика террора, которой ВСУ придерживаются неукоснительно", - сказал РИА Новости Кастюкевич.
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По его словам, ударами по мостам противник преследует цель запугать население.
"Только вот с каждой такой атакой крепнет вера людей в правильность избранного курса. Как народ и как страна мы становимся сильнее, злее и увереннее в своих силах и скорой победе", - добавил сенатор.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал о двух ударах - 7 и 9 июня - по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто. Десятого июня ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку, движением там также перекрыли.