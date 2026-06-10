Сенатор назвал удары ВСУ по мостам в Херсонской области тактикой террора

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал тактикой террора удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области.

"Только вот с каждой такой атакой крепнет вера людей в правильность избранного курса. Как народ и как страна мы становимся сильнее, злее и увереннее в своих силах и скорой победе", - добавил сенатор.