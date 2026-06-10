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Т-Банк проведет в Москве конференцию по машинному обучению 18 июля - РИА Новости, 10.06.2026
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18:44 10.06.2026
Т-Банк проведет в Москве конференцию по машинному обучению 18 июля

Т-Банк проведет в Москве конференцию по машинному обучению 18 июля 2026 года

© iStock.com / izusekРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / izusek
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Т-Банк в третий раз проведет конференцию Turbo ML Conf ("Турбо конференция по машинному обучению") для специалистов, работающих в области машинного обучения и искусственного интеллекта 18 июля, сообщили в компании.
В этом году мероприятие пройдет в ДК "Серп и молот".
"Ключевые темы остаются прежними: большие языковые модели и их дообучение, ИИ для разработки, а также мультимодальность", — приводятся в сообщении слова директора ИИ-центра Т-Банка Дмитрия Ушанова.
Конференция объединит более 700 специалистов, которые внедряют модели машинного обучения в реальные продукты и сервисы, и исследователей ИИ из российских ИТ-компаний.
В программе — доклады и разборы кейсов с участием экспертов из Т-Банка, "Яндекса", "Авито", "Сбера" и других ИТ-компаний, демозоны по продуктовым и платформенным решениям с применением машинного обучения.
Программа конференции разделена на три ключевых направления в разных залах. Одновременно будут представлены темы архитектуры и обучения современных моделей, их интерпретируемости, безопасного поведения и способности к рассуждению и самокоррекции; внедрения машинного обучения в продукты, интеграции классических и ИИ-моделей, обеспечения их предсказуемости, влияния ИИ на пользовательский опыт и бизнес-метрики. А также тема технологического ядра систем машинного обучения: архитектуры, методы дообучения, низкоуровневая инфраструктура.
На конференции выступят более 20 спикеров — практиков и руководителей команд ИИ из технологических компаний и научных организаций страны. Они поделятся опытом построения масштабируемых решений, разработки и интеграции специализированных ИИ-ассистентов и визуальных моделей, а также результатами последних научных исследований в области обучения больших языковых моделей.
Участие в конференции бесплатное, обязательна регистрация, количество мест ограничено.
 
ЯндексАвитоСберТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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