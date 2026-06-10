Суд пролил арест лидеру оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сабайыльский районный суд Баку продлил срок содержания под стражей Али Керимли, председателя партии Народного фронта Азербайджана, еще на пять месяцев.
- Суд также продлил на пять месяцев срок содержания под стражей Рамизу Мехтиеву и бывшему заместителю премьер-министра Азербайджана Аббасу Аббасову.
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Сабайыльский районный суд Баку продлил срок содержания под стражей председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли еще на пять месяцев, сообщили РИА Новости в суде.
Керимли является фигурантом дела бывшего главы администрации президента республики Рамиза Мехтиева, который обвиняется Службой государственной безопасности Азербайджана в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.
"Суд продлил на пять месяцев срок содержания под стражей Али Керимли", - сообщили в суде.
По данным местных СМИ, Сабайыльский районный суд города Баку также продлил на пять месяцев срок содержания под стражей Рамизу Мехтиеву, а также третьему фигуранту дела - бывшему заместителю премьер-министра Азербайджана Аббасу Аббасову.
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14 октября 2025, 23:26