Экс-знатоку "Что? Где? Когда?" грозит штраф по административному протоколу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савеловский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерины Мереминской за участие в деятельности нежелательной организации.
- За данное правонарушение Мереминской грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 8 июля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении экс-знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Екатерины Мереминской за участие в деятельности нежелательной организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мереминской за данное правонарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 8 июля.
Мереминская является редактором отдела экономики издания Insider*, признанного в РФ иноагентом и нежелательной организацией. Последнюю игру в клубе ЧГК в качестве знатока она провела в 2021 году, свидетельствуют данные порталов, отслеживающих статистику выступлений.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
30 октября 2025, 03:44