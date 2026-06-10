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Экс-знатоку "Что? Где? Когда?" грозит штраф по административному протоколу - РИА Новости, 10.06.2026
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17:55 10.06.2026 (обновлено: 18:01 10.06.2026)
Экс-знатоку "Что? Где? Когда?" грозит штраф по административному протоколу

Экс-знатоку "Что? Где? Когда?" Мереминской грозит штраф до 15 тысяч рублей

© Фото : соцсети Екатерины МереминскойЕкатерина Мереминская
Екатерина Мереминская - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети Екатерины Мереминской
Екатерина Мереминская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерины Мереминской за участие в деятельности нежелательной организации.
  • За данное правонарушение Мереминской грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 8 июля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении экс-знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Екатерины Мереминской за участие в деятельности нежелательной организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мереминской за данное правонарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 8 июля.
Мереминская является редактором отдела экономики издания Insider*, признанного в РФ иноагентом и нежелательной организацией. Последнюю игру в клубе ЧГК в качестве знатока она провела в 2021 году, свидетельствуют данные порталов, отслеживающих статистику выступлений.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
30 октября 2025, 03:44
 
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