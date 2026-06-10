Экс-знатоку "Что? Где? Когда?" грозит штраф по административному протоколу

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении экс-знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Екатерины Мереминской за участие в деятельности нежелательной организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Мереминской за данное правонарушение грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, судебное заседание назначено на 8 июля.