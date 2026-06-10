Трамп рассказал, каких иностранцев пустят в США на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только "правильные" иностранцы.
- Трамп заявил, что власти тесно сотрудничают, чтобы убедиться, что в страну приезжают правильные люди.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только "правильные" иностранцы, заявил президент Дональд Трамп.
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"Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос об опасениях гостей ЧМ по поводу строгих условий выдачи виз.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Федерация футбола Ирана сообщила, что США отменили квоты для болельщиков из исламской республики. Некоторым членам делегации иранской сборной не выдали визы.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.