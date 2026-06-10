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Постпред США при НАТО пригрозил Ирану на случай затягивания сделки - РИА Новости, 10.06.2026
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15:15 10.06.2026 (обновлено: 15:19 10.06.2026)
Постпред США при НАТО пригрозил Ирану на случай затягивания сделки

Уитакер: США задействуют все возможности ВС, если Иран будет затягивать сделку

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред США при НАТО Уитакер заявил о готовности Трампа задействовать все возможности американских вооруженных сил в отношении Ирана.
  • По его словам, это произойдет, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер
"Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда он (Трамп- ред.) использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку", - сказал Уиттакер телеканалу Fox News.
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