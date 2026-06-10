Постпред США при НАТО пригрозил Ирану на случай затягивания сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред США при НАТО Уитакер заявил о готовности Трампа задействовать все возможности американских вооруженных сил в отношении Ирана.
- По его словам, это произойдет, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер
"Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда он (Трамп- ред.) использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку", - сказал Уиттакер телеканалу Fox News.