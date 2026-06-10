Иран настроен отвечать на удары США, заявил депутат Малеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранский депутат Федахосейн Малеки заявил, что Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по территории ИРИ.

CENTCOM сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache, поразив иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.

ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по иранской территории, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.

"США сами спорадически прибегают к проведению операций, на что Иран до настоящего момента и отвечал. Они должны понять, что Иран серьезно настроен в том, что касается этого вопроса", - прокомментировал депутат новый виток боестолкновений.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.