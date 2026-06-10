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Иран настроен отвечать на удары США, заявил депутат Малеки - РИА Новости, 10.06.2026
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14:07 10.06.2026
Иран настроен отвечать на удары США, заявил депутат Малеки

Малеки: Иран настроен отвечать на удары США по ИРИ

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский депутат Федахосейн Малеки заявил, что Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по территории ИРИ.
  • CENTCOM сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache, поразив иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по иранской территории, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
"США сами спорадически прибегают к проведению операций, на что Иран до настоящего момента и отвечал. Они должны понять, что Иран серьезно настроен в том, что касается этого вопроса", - прокомментировал депутат новый виток боестолкновений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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