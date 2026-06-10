Иран настроен отвечать на удары США, заявил депутат Малеки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский депутат Федахосейн Малеки заявил, что Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по территории ИРИ.
- CENTCOM сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache, поразив иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Иран настроен отвечать на случаи ударов со стороны США по иранской территории, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
"США сами спорадически прибегают к проведению операций, на что Иран до настоящего момента и отвечал. Они должны понять, что Иран серьезно настроен в том, что касается этого вопроса", - прокомментировал депутат новый виток боестолкновений.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.