Чернышенко рассказал, сколько атлетов смогут выступать индивидуально

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.