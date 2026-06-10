Чернышенко рассказал, сколько атлетов смогут выступать индивидуально

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
- Вице-премьер напомнил, что в 2025 году более 1,5 тысячи атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что в 2025 году более 1,5 тысячи атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
"Еще более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях, организованных под эгидой международных спортивных федераций, индивидуально в нейтральном статусе", - сказал Чернышенко.