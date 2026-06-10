Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал, сколько атлетов смогут выступать индивидуально - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 10.06.2026
Чернышенко рассказал, сколько атлетов смогут выступать индивидуально

Чернышенко: более пяти тысяч атлетов получили право выступать индивидуально

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
  • Вице-премьер напомнил, что в 2025 году более 1,5 тысячи атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что в 2025 году более 1,5 тысячи атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.
"Еще более 5 тысяч российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях, организованных под эгидой международных спортивных федераций, индивидуально в нейтральном статусе", - сказал Чернышенко.
Российские фехтовальщицы на пьедестале почета с золотыми медалями - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта
7 июня, 03:52
 
СпортРоссияДмитрий Чернышенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала