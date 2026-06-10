Краткий пересказ от РИА ИИ Российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников, а также подразделения российских группировок улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований.

Украинские войска понесли потери в боевой технике и личном составе, а также лишились ряда военных объектов и средств радиоэлектронной борьбы.

Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается "выйти на авансцену" украинского урегулирования, но министру "очень мало верится" в успешное участие ЕС в этом процессе.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотников самолетного типа, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Отмечается, что подразделения российских группировок улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований. Потери ВСУ за сутки превысили 1380 военнослужащих.

Также украинские войска лишились 14 боевых бронированных машин, 82 автомобилей, семи артиллерийских орудий, реактивной системы залпового огня СР-30 производства Аргентины , четырех станций радиоэлектронной борьбы и двух радиолокационных станций обнаружения воздушных целей.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Также поражены места хранения, подготовки и запуска дальних беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ракетные атаки ВСУ

Утром Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь над российскими регионами вне зоны СВО были сбиты 326 украинских беспилотников.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Позднее он уточнил, что в результате пострадали три человека.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ, были сбиты несколько десятков БПЛА. Зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях, пострадали трое жителей.

Кроме того, ВСУ ударили по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя", сообщил губернатор города Михаил Развозжаев . Возникшему в результате пожару был присвоен четвертый ранг.

Выйти на авансцену

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается "выйти на авансцену" украинского урегулирования. В то же время, министру "очень мало верится", что с ЕС может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании. Лавров отметил, что у Европейского союза было много возможностей помочь урегулированию кризиса на Украине , и он провалил их все.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге для СМИ, что канадско-украинское соглашение по производству БПЛА на территории Канады говорит о переходе страны на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис. РФ , по ее словам, оставляет за собой право адекватно ответить на такое решение Канады и будет учитывать это обстоятельство в своем военном планировании. Кроме того, Россия обязательно разместит адреса производств на территории Канады, потому что люди должны знать.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что иностранные наемники все больше и больше пополняют ряды ВСУ в Херсонской области, для них не имеет значения, на чьей стороне воевать.

Позиция не поменялась

Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. По ее словам, позиция, заявленная еще во время предвыборной кампании, остается неизменной.

Просроченные ракеты