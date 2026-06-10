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Расчет ударных FPV-дронов уничтожил более 40 целей в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2026
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07:09 10.06.2026 (обновлено: 07:10 10.06.2026)
Расчет ударных FPV-дронов уничтожил более 40 целей в Сумской области

РИА Новости: дроноводы "Севера" уничтожили более 40 целей ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области.
  • Подразделение совершило около 50 боевых вылетов и в основном поражало укрытия противника, живую силу, подавляло огонь.
КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Расчёт ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Молодой".
"С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено около 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь", – сказал начальник расчёта.
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Он отметил, что цели обнаруживают подразделения разведки.
"Применение ударных БПЛА позволяет выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника", – добавил военнослужащий.
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