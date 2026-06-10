Расчет ударных FPV-дронов уничтожил более 40 целей в Сумской области

КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Расчёт ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Молодой".

"С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено около 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь", – сказал начальник расчёта.