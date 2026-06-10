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На Константиновском направлении уничтожили более 30 пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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06:33 10.06.2026 (обновлено: 07:41 10.06.2026)
На Константиновском направлении уничтожили более 30 пунктов дислокации ВСУ

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили более 30 пунктов дислокации ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили более 30 пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении.
  • Основными целями артиллерии стали пункты управления беспилотными летательными аппаратами, пункты временной дислокации, склады материальных средств и боеприпасов, скопившаяся живая сила и техника.
ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили более 30 пунктов временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"За сутки на Константиновском направлении артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили более 30 пунктов временной дислокации ВСУ" — рассказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника за сутки. Бойцы бьют также по скопившейся живой силе и технике, пунктам управления дронами, а также складам материальных средств и боеприпасов.
"Южная" группировка действует в ДНР. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
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