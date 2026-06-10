Краткий пересказ от РИА ИИ Вражеский пункт управления БПЛА был уничтожен точным попаданием танка Т-80БВМ 74-й бригады группировки войск «Центр».

Экипажи танков 74-й бригады продолжают эффективно поддерживать наступление штурмовых подразделений на добропольском направлении спецоперации.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Расположенный в здании вражеский пункт управления БПЛА был уничтожен точным попаданием танка Т-80БВМ 74-й бригады группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.

"Экипаж (танка Т-80БВМ - ред.) перенес огонь на полуразрушенное строение, где располагался вражеский пункт управления БПЛА. Точным попаданием здание было полностью разрушено, ликвидированы операторы дронов и оборудование связи, использовавшееся противником для управления FPV-дронами", - говорится в сообщении.