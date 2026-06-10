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Выстрел танка Т-80БВМ уничтожил здание с пунктом управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
05:42 10.06.2026
Выстрел танка Т-80БВМ уничтожил здание с пунктом управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка "ЦЕнтра" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вражеский пункт управления БПЛА был уничтожен точным попаданием танка Т-80БВМ 74-й бригады группировки войск «Центр».
  • Экипажи танков 74-й бригады продолжают эффективно поддерживать наступление штурмовых подразделений на добропольском направлении спецоперации.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Расположенный в здании вражеский пункт управления БПЛА был уничтожен точным попаданием танка Т-80БВМ 74-й бригады группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.
"Экипаж (танка Т-80БВМ - ред.) перенес огонь на полуразрушенное строение, где располагался вражеский пункт управления БПЛА. Точным попаданием здание было полностью разрушено, ликвидированы операторы дронов и оборудование связи, использовавшееся противником для управления FPV-дронами", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что экипажи танков 74-й бригады группировки войск "Центр" продолжают эффективно поддерживать наступление штурмовых подразделений на добропольском направлении спецоперации.
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22 июня 2022, 17:18
 
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