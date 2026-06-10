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Звезды российской эстрады выступят на Дне молодежи в Смоленске - РИА Новости, 10.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:06 10.06.2026
Звезды российской эстрады выступят на Дне молодежи в Смоленске

Российские певцы выступят на Дне молодежи в Смоленске 27 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. С 26 по 28 июня в Смоленске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня молодежи, на которых выступят звезды российской эстрады, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году Смоленск является Молодежной столицей России и станет основной федеральной площадкой для проведения праздничных мероприятий, которые будут посвящены четырем основным направлениям: "Мечта", "Гордость", "Единство" и "Молодость". В центральной части Смоленска развернутся тематические площадки на основных улицах, в парках и на площадях.
Основная площадка фестиваля – "Молодость" – будет установлена на площади Ленина. Здесь состоятся главные церемонии, выступления артистов, а также специальные форматы от организаторов фестиваля. На площади разместят белую фигуру коня, которую распишут молодые художники, отразив локальную идентичность и культурный код. Еще одной значимой площадкой станет пространство "Гордость" у Громовой башни и сквера Памяти героев, где пройдут встречи с участниками СВО, спасателями, добровольцами и спортсменами.
На улице Коненкова развернется "Модный код России". В нем примут участие более 20 молодых российских и зарубежных дизайнеров, а также смоленские региональные бренды. Представленные коллекции станут отражением культурного многообразия народов России, их традиций, самобытности и современной идентичности.
27 июня станет кульминацией праздника: перед смолянами и гостями города выступят блогеры – участники всероссийского фестиваля для детей и молодежи "Топфест": Влад Кобяков, Артур Бабич, Роберт Гербер, Тамик, Настя Кош, Софи и Милана Шайн, Каролина Грейс, Варя Джем, Максим Кобзов, Арина Дубкова, группа "Без игрушек", Мишка Топ (Матвей Яицкий), а в 19:00 начнется большой концерт звезд российской эстрады, на котором свои хиты исполнят Bearwolf, Elman, Jony.
"В этом году Смоленск является Молодежной столицей России, именно поэтому наш город станет основной площадкой празднования всероссийского Дня молодежи. Для нас это огромная честь и ответственность, мы основательно подготовились к этому масштабному событию и ждем на праздничных площадках молодых людей со всей России, а также из Республики Беларусь. Уверен, это будут яркие, насыщенные и незабываемые дни для смолян и гостей нашего города", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Участие в Дне молодежи примут ребята из всех муниципальных образований области. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Вязьме, Сафонове, Ярцеве и Рославле. Вход на все площадки бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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