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В ЛДПР предложили компенсировать гражданам траты на ремонт дорог - РИА Новости, 10.06.2026
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05:16 10.06.2026
В ЛДПР предложили компенсировать гражданам траты на ремонт дорог

Слуцкий предложил компенсировать гражданам затраты на ремонт дорог

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкарственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
арственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации гражданам затрат на ремонт дорог при условии согласования работ с органами местного самоуправления.
  • Слуцкий предлагает исключить административную ответственность для граждан за действия по устранению повреждений дорожного покрытия при соблюдении определенных условий.
  • По мнению Слуцкого, предложенные меры будут способствовать улучшению состояния дорожной сети и повышению безопасности дорожного движения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации гражданам затрат на ремонт автомобильных дорог при условии, что проведение работ согласовано с органами местного самоуправления.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Целесообразно определить механизм компенсации гражданам документально подтвержденных затрат на приобретение материалов и оплату работ по ремонту указанных дорог за счет средств соответствующих бюджетов в случае, если ремонт был произведен с согласия органа местного самоуправления и при отсутствии у такого органа возможности выполнить ремонт в установленный срок", - говорится в документе.
Как отметил парламентарий, действующим законодательством определено, что обязанность по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, включая дороги местного значения и придомовые территории, возложена на государственные органы и органы местного самоуправления. Он добавил, что любое вмешательство граждан в состояние дорожного покрытия без согласования может быть расценено как самоуправство или повреждение дорожного полотна.
Кроме того, Слуцкий предлагает исключить административную ответственность для граждан за действия, направленные на устранение повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного значения, внутриквартальных проездах и придомовых территориях, при условии, что такие действия не создают угрозу безопасности дорожного движения и выполняются с уведомлением органов местного самоуправления.
По мнению лидера партии, эти меры будут способствовать вовлечению населения в решение вопросов местного значения, улучшению состояния дорожной сети и повышению безопасности дорожного движения. Одновременно количество судебных разбирательств сократится, нагрузка на правоохранительную систему снизится, заключил Слуцкий.
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