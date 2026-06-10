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В Екатеринбурге следствие начало опрос свидетелей ДТП - РИА Новости, 10.06.2026
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22:03 10.06.2026
В Екатеринбурге следствие начало опрос свидетелей ДТП

В Екатеринбурге следствие начало опрос свидетелей ДТП, назначены экспертизы

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAXПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAX
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • Известно о четырех погибших, среди них ребенок, а также о четырех пострадавших, трое из которых госпитализированы.
  • Следствие опрашивает свидетелей и назначает экспертизы, возбуждены два уголовных дела.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следствие опрашивает свидетелей ДТП с автобусом в Екатеринбурге, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и автомеханические, сообщил помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. В настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст. Возбуждены два уголовных дела о нарушении правил движения и небезопасных услугах.
"В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, непосредственные очевидцы произошедшего. Кроме того, назначают необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, автотехнические", - сказал Чалков журналистам.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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