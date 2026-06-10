В Екатеринбурге следствие начало опрос свидетелей ДТП

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следствие опрашивает свидетелей ДТП с автобусом в Екатеринбурге, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и автомеханические, сообщил помощник руководителя следственного управления СК России по региону Максим Чалков.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. В настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст. Возбуждены два уголовных дела о нарушении правил движения и небезопасных услугах.