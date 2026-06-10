СК: после взрыва машины в Москве возбудили дело о покушении на убийство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улице Введенского в Москве произошел взрыв, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
- Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело о покушении на убийство и еще по двум статьям возбуждено после взрыва машины на улице Введенского в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В связи с обнаружением и детонацией взрывного устройства на улице Введенского города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 222.1, частью 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, с ними проводятся следственные действия.