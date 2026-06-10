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СК: после взрыва машины в Москве возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 10.06.2026
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12:45 10.06.2026

СК: после взрыва машины в Москве возбудили дело о покушении на убийство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Введенского в Москве произошел взрыв, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
  • Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дело о покушении на убийство и еще по двум статьям возбуждено после взрыва машины на улице Введенского в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В связи с обнаружением и детонацией взрывного устройства на улице Введенского города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 222.1, частью 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, с ними проводятся следственные действия.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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