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"Мы ожидаем". Сикорский выступил с решительным требованием к Украине - РИА Новости, 10.06.2026
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17:16 10.06.2026
"Мы ожидаем". Сикорский выступил с решительным требованием к Украине

Сикорский призвал Киев отменить переименование подразделения ВСУ в честь УПА

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от Киева отменить переименование подразделения ВСУ в честь УПА.
  • Радослав Сикорский заявил, что Украина допустила ошибку и должна ее исправить.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от Киева отменить переименование подразделения ВСУ в честь УПА*.
"Прошу следовать заявлению премьер-министра о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит ее", — приводит его слова TVP Info.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Можно пинать": шаг Польши в отношении Зеленского шокировал журналиста
Вчера, 15:35
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Глава Минобороны Польши отметил нарастание конфронтации с Украиной
Вчера, 10:29
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Прогнило насквозь". Произошедшее на Украине вызвало ярость в Польше
9 июня, 18:27
* Запрещенные на территории России террористические организации
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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