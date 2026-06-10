В Госдуме рассказали о внедрении традиционных ценностей в школьную жизнь

Краткий пересказ от РИА ИИ В школах внедряют методические рекомендации по сохранению традиционных ценностей для создания единого понятийного и ценностного базиса.

Рекомендации направлены на системную интеграцию ценностного компонента во все элементы школьной жизни, а не на формальное заучивание терминов.

Педагоги получают готовые комплекты материалов для уроков и участвуют в практико-ориентированном обучении, включая семинары и курсы повышения квалификации.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В школах России внедряют методические рекомендации по сохранению традиционных ценностей, которые создают единый понятийный и ценностный базис во всех учебных заведениях страны, а педагоги получают готовые комплекты материалов для уроков, чтобы рекомендации не остались "мертвым грузом на бумаге", рассказала в интервью РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия").

Ким пояснила, что суть внедрения методических рекомендаций по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в создании единого понятийного и ценностного базиса во всех школах страны.

« "Они опираются на ключевые принципы государственной стратегии: приоритет духовного над материальным, историческая преемственность поколений, ценность крепкой семьи, созидательного труда, гуманизма и милосердия. Здесь та же логика, что и в работе с медиа: мы не насаждаем шаблоны лобовых формулировок, а описываем то, что желаемо", - сказала она.

Главное, по мнению депутата, - рекомендации направлены не на формальное заучивание терминов, а на системную интеграцию ценностного компонента во все элементы школьной жизни: от уроков литературы и истории до внеурочной деятельности и классных часов.

"Чтобы материалы не остались мертвым грузом на бумаге, работа с педагогическим сообществом строится по нескольким направлениям: практико-ориентированное обучение. Для учителей проводятся семинары, проектные сессии и курсы повышения квалификации, где разбираются живые кейсы, сценарии уроков и интерактивные форматы работы со школьниками", - рассказала Ким.

Она также рассказала, что педагоги получают не теоретические тексты, а применимые "под ключ" комплекты: верифицированные презентации, подборки видео, тезисы для дискуссий и сценарии мероприятий, что существенно снижает их административную нагрузку.